فلسطين.. قصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة تجاه ووسط فلسطين، حيث دوت صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات والمناطق المحتلة.



وكانت كتائب القسام دكت تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خان يونس.

واستهدفت أيضا كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت كذلك الكتائب مغتصبة سديروت بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

وكان مجاهدو القسام في وقت سابق قاموا بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيونى غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين

