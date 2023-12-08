تسليم أوراق الاقتراع للقضاه المشرفين علي انتخابات الرئاسة بمحكمة شمال الشرقية.. صور

أنهت محكمة شمال الزقازيق برئاسة ،المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري حيث تم إعداد 12 لجنة عامة و543 لجنة فرعية موزعين على جميع مراكز ومدن وقرى شمال الشرقية، لاستقبال 2مليون و104الف و886 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت، بالإضافة الي 3 لجان للناخبين الوافدين.

وشهدت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد تشكيل لجنة برئاستة وبمعاونة المستشار طارق عبد الحميد والمستشار أحمد شاهين وتم توزيع أوراق الاقتراع على القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية وتم تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بشمال المحافظة وتجهيز غرفة عمليات على مدار الساعة داخل محكمة شمال الزقازيق الابتدائية للدعم الفني والتسكين والمطاعم والسيارات والخدمات العلاجية والطبية.

وتم تزويد اللجان بهواتف أرضية وخدمة الأنترنت ومولدات كهرباء بديلة لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربائي ومظلات ومقاعد ثابتة ومتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 980 مركزا انتخابيا و1016 لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا لهم حق الاقتراع.

IMG-20231208-WA0012

IMG-20231208-WA0016

IMG-20231208-WA0010

IMG-20231208-WA0009

IMG-20231208-WA0013

IMG-20231208-WA0011

IMG-20231208-WA0015

IMG-20231208-WA0014

IMG-20231208-WA0008

IMG-20231208-WA0006