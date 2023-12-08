عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم أوراق الاقتراع للقضاه المشرفين علي انتخابات الرئاسة بمحكمة شمال الشرقية.. صور

صدى البلد

أنهت محكمة شمال الزقازيق برئاسة ،المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري حيث تم إعداد 12 لجنة عامة و543 لجنة فرعية موزعين على جميع مراكز ومدن وقرى شمال الشرقية، لاستقبال 2مليون و104الف و886  ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت، بالإضافة الي 3 لجان للناخبين الوافدين.

وشهدت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد تشكيل لجنة برئاستة وبمعاونة المستشار طارق عبد الحميد والمستشار أحمد شاهين وتم توزيع أوراق الاقتراع على القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية وتم تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بشمال المحافظة وتجهيز غرفة عمليات على مدار الساعة داخل محكمة شمال الزقازيق الابتدائية للدعم الفني والتسكين والمطاعم والسيارات والخدمات العلاجية والطبية.

مياه الشرقية: رفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

وتم تزويد اللجان بهواتف أرضية وخدمة الأنترنت ومولدات كهرباء بديلة لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربائي ومظلات ومقاعد ثابتة ومتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 يذكر أن محافظة الشرقية تضم 980 مركزا انتخابيا و1016 لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا لهم حق الاقتراع.

IMG-20231208-WA0012
IMG-20231208-WA0012
IMG-20231208-WA0016
IMG-20231208-WA0016
IMG-20231208-WA0010
IMG-20231208-WA0010
IMG-20231208-WA0009
IMG-20231208-WA0009
IMG-20231208-WA0013
IMG-20231208-WA0013
IMG-20231208-WA0011
IMG-20231208-WA0011
IMG-20231208-WA0015
IMG-20231208-WA0015
IMG-20231208-WA0014
IMG-20231208-WA0014
IMG-20231208-WA0008
IMG-20231208-WA0008
IMG-20231208-WA0006
IMG-20231208-WA0006
IMG-20231208-WA0007
IMG-20231208-WA0007
الانتخابات الرئاسية الانتخابات التيار الكهرباء الزقازيق القضاة المشرفين انقطاع التيار الكهرباء ذوي الاحتياجات الخاصة قطاع التيار الكهربائي كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

برصاص الاحتلال.. إصابة 4 فلسطينين في بلدة حزما شمال القدس

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجداُ شرق خان يونس

ماذا يحمي المسلم من ويلات الفتن؟.. خطيب المسجد النبوي: الركن الشديد و3 عبادات

المقاومة تنتقم| صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وتسلل مسيرة لمستوطنات الجليل الأعلى

ما هو نوع الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

ضعي الكركدية على شعرك والنتيجة تدهشك

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ