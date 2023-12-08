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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه الشرقية: رفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز كفر صقر للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية شنيط الحرابوة ومناطق متفرقة بالمدينة وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير عده محاضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب رصد عدد من مخالفات شروط التعاقد وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

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ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات من خلال مراكز خدمه العملاء الثابته والمتحركة وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

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