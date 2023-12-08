تعليم الشرقية: منح مدارس المقار الانتخابية إجازة

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار إنتخابية علي مستوي محافظة الشرقية جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية لتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

شدد وكيل اول الوزارة علي أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

واطمئن "الرشيدي" علي جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال الناخبين والعمل علي توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

واوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور علي كافة المقارات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها ، مشيراً الي أنه تم منح أجازه للطلاب بمدارس المقار الانتخابية في الفترة من 10ديسمبر الي 12 ديسمبر لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب ، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم ، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.