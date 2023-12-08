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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تجهيز 80 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

مساعدات
مساعدات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد، بتجهيز 80 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة.

وقد أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله في إمكانية اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وقال الأمين لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على مو التدوينات القصيرة X  :لازلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الأمين العام: إن إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع الي مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش كما قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن عن تأييده وبقوة لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.

 

وكتب أبو الغيط عبر الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية على موقع X : أؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة ‎@antonioguterres في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في ‎قطاع غزة.

 

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