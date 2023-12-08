ماكرون يواجه انتقادات بسبب احتفال إضاءة شموع الحانوكا اليهودي

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات من المعارضين السياسيين والنقاد بعد حضوره حفل بمناسبة بدء عيد الحانوكا اليهودي. وأثار الحدث، الذي أقيم في قصر الإليزيه، جدلاً حول الحدود بين علمانية الدولة وممارسة الشعائر الدينية في فرنسا.

تنبع الانتقادات من مقطع فيديو قصير تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يصور الحاخام الأكبر لفرنسا، حاييم كورسيا، وهو يضيء شمعة حانوكا الافتتاحية بينما كان الرئيس ماكرون يشاهد. ويقول المنتقدون إن مشاركة الرئيس في احتفال ديني تتعارض مع مبدأ العلمانية المتأصل في القانون الفرنسي.

بموجب قوانين الدولة المتعلقة بعلمانية الدولة، يتمتع الأفراد في فرنسا بحرية ممارسة أي دين يختارونه. ومع ذلك، فإن هذه القوانين تنص صراحة على أن الدين لا ينبغي أن يلعب دورا في حكم الدولة.

وأدان مانويل بومبارد، النائب عن حزب Les Insoumis اليساري المتشدد، تصرفات الرئيس في بيان، مؤكدا على التوقيت فيما يتعلق بذكرى قانون 1905 بشأن الفصل بين الكنائس والدولة. وأعلن بومبارد أن "ماكرون يدوس على القانون عندما ينظم احتفالاً دينياً في الإليزيه. خطأ سياسي لا يغتفر".

حتى أن يوناثان عرفي، رئيس المجلس اليهودي في فرنسا، أبدى تحفظاته على الحفل، ووصفه بأنه "خطأ". وأكد عرفي أن "الإليزيه ليس مكانًا لإضاءة شمعة الحانوكا لأن الحمض النووي الجمهوري هو الابتعاد عن أي شيء ديني. وهذا ليس دور السلطات العامة تقليديًا".

وفي دفاعه، أكد الرئيس ماكرون أنه لا يزال "يحترم العلمانية"، مشددًا على أنه لا ينبغي تفسير العلمانية على أنها محاولة للقضاء على الأديان. ودافع عن هذه البادرة بقوله: "العلمانية لا تعني محو الأديان.