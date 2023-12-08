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رياضة

دوري أبطال إفريقيا...

الأهلي يصل استاد برج العرب استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

صدى البلد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقبل مباريات الجولة الثالثة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه شباب بلوزداد وميدياما الغاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطة واحدة.


وسبق أن التقى الفريقان في موجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرز إبراهيم سعيد.


وخلال تاريخ مواجهات الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.

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