كلوب يكشف آخر تطورات المصابين بالريدز قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

قال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إن حارس المرمى أليسون بيكر قد يعود إلى تشكيل الريدز، في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب أليسون عن ليفربول في المباريات الثلاث الأخيرة، بعد تعرضه لمشكلة في أوتار الركبة، خلال التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، وحل كاويمين كيليهير محل أليسون في المباريات الثلاث الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين أمام لاسك لينز وشيفيلد يونايتد، لكنه تلقى ثلاثية خلال الفوز 4-3 على فولهام.

وقال كلوب، خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أليسون في حالة جيدة، لكن لا أعرف ما إذا كان جيدا بما يكفي للغد.. لقد تدرب أمس".

وبشأن لاعب الوسط الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، بعدما تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة أمام شيفيلد، وقال كلوب: "إصابة ميكا (ماك أليستر) لا تبدو جيدة، علينا أن نرى يوما بعد يوم".

وتابع: "كانوا متفائلين جدا بعد المباراة بأن الأمر ليس بهذه الخطورة.. لكن لا أتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة الغد".

موقف ماتيب



وتكتظ صفوف ليفربول بالإصابات، حيث يغيب جويل ماتيب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، بينما يبتعد أيضا كل من أندي روبرتسون وديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا وستيفان بايسيتيتش.

وعن ماتيب، قال كلوب إن قلب الدفاع سيحصل على دعم ليفربول خلال إصابته، حيث من المتوقع أن يغيب المدافع الكاميروني حتى نهاية الموسم.

وأوضح المدرب الألماني أن هناك احتمالا أيضا لمنح ماتيب عقدا جديدا، علما بأن عقده الحالي ينتهي الصيف المقبل.

وأردف: "أنا متأكد من أن النادي سيظهر معدنه، فهو (ماتيب) يستحق كل الدعم منا، وسيحصل عليه.. أود أن أقول ذلك (تجديد العقد)، لكن هذا ليس قراري.. لا أستطيع التوقيع على الورقة".

تطور ليفربول

وبخصوص تطور مستوى الريدز، قال كلوب إنه لم يخطط للوصول إلى ما وصل إليه فريقه، في ديسمبر الحالي.

أوضح: "كنت أريد أن نضع مع اللاعبين أسسا، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.. وعندما تريد أن تصبح فريقا جيدا، يتعين عليك تخطي الصعوبات".

وأضاف: "فيما يتعلق بالصعوبات، حدث ذلك من خلال البطاقات الحمراء، أو التخلف 0-1 خلال بعض المباريات.. لكني على العموم سعيد جدا بما وصلنا إليه في الوقت الحالي".

وتابع كلوب: "كان يتعين علينا تعويض بعض أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم، وقمنا بذلك من خلال التعاقد مع لاعبين يتمتعون بشخصية قوية.. مجموعتنا الجديدة تتمتع بخصال قيادية ومواهب رائعة".