غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار تحصد أرواحا في جنوب غرب سوريا

أفادت التقارير أن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت سيارة في جنوب غرب سوريا يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل أربعة أفراد، كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني إقليمي وثيق الصلة بدمشق للجارديان.

وقعت الغارة في القنيطرة، المعروفة أيضا بمدينة البعث، الواقعة بالقرب من الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. ورفض الجيش الإسرائيلي، عند الاتصال به للتعليق على الحادث المذكور، تقديم أي بيان رسمي.

لا تزال التفاصيل المحيطة بهويات المتوفين غير مؤكدة بسبب حجم الحروق التي أصيبت بها أجسادهم، حسبما نقلت وكالة رويترز، بحسب معلومات تم الحصول عليها من المصدر الأمني الإقليمي.

لعدة سنوات، قامت إسرائيل بعمليات عسكرية، ووصفتها بأنها ضربات استباقية، مستهدفة ما تزعم أنها منشآت مرتبطة بإيران في سوريا. وتزايد نفوذ طهران في المنطقة بشكل مطرد منذ دعمها للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في عام 2011.