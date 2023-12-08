عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار تحصد أرواحا في جنوب غرب سوريا

صدى البلد

أفادت التقارير أن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت سيارة في جنوب غرب سوريا يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل أربعة أفراد، كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني إقليمي وثيق الصلة بدمشق للجارديان. 

وقعت الغارة في القنيطرة، المعروفة أيضا بمدينة البعث، الواقعة بالقرب من الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. ورفض الجيش الإسرائيلي، عند الاتصال به للتعليق على الحادث المذكور، تقديم أي بيان رسمي.

لا تزال التفاصيل المحيطة بهويات المتوفين غير مؤكدة بسبب حجم الحروق التي أصيبت بها أجسادهم، حسبما نقلت وكالة رويترز، بحسب معلومات تم الحصول عليها من المصدر الأمني الإقليمي.

لعدة سنوات، قامت إسرائيل بعمليات عسكرية، ووصفتها بأنها ضربات استباقية، مستهدفة ما تزعم أنها منشآت مرتبطة بإيران في سوريا. وتزايد نفوذ طهران في المنطقة بشكل مطرد منذ دعمها للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في عام 2011.

طائرة إسرائيلية بدون طيار جنوب غرب سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

حدث فريد| «الدب الأصغر» يظهر في سماء مصر قريبا.. وهذه حقيقة تأثير الظاهرة على البشر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إطلاق النار من الحدود اللبنانية

بعد إقالة أوسوريو | مفاجأة عن حقيقة التفاوض مع كيروش لتدريب الزمالك

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة «وهمية» في غزة| فيديو

أحمد حلمي يتلقى عزاء شقيقه فى مسقط رأسه ببنها .. صور

السيسي يوجه بالحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء الطرق بالقاهرة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ