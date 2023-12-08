أحمد حلمي يتلقى عزاء شقيقه فى مسقط رأسه ببنها .. صور

تلقى الفنان أحمد حلمى واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية ببنها.

كما حرصت الفنانة مني زكي علي التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.



فيما انهار الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء تلقي واجب العزاء من المشيعين لجثمان شقيقه الراحل خالد حلمي بمقابر منطقة الشموت ببنها، علي أن يتم إقامة العزاء بدار مناسبات مسجد عبد المنعم رياض بالمنشية في بنها بعد المغرب اليوم.



وطالب الفنان أحمد حلمي المعنيين بالدعاء لشقيقه الراحل، عقب صلاة الجنازة بمسجد ناصر بمدينة بنها.



وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان أحمد حلمي علي رحيل شقيقه.

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