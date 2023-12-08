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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر سلام لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس

صدى البلد

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر للسلام كخطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. 

وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً، شدد عباس على دعمه للمقاومة السلمية، وحدد رؤية للمفاوضات التي تتم من خلال مؤتمر دولي للسلام، تحت رعاية المجتمع الدولي، بهدف تحقيق حل سياسي دائم.

 

قال الرئيس عباس في مقابلة مع رويترز: أنا مع المقاومة السلمية، ومع مفاوضات على أساس مؤتمر دولي للسلام وبرعاية دولية تؤدي إلى حل تحميه القوى العالمية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في قطاع غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية. 

 

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن ترتكز المفاوضات على اتفاق دولي ملزم لا يؤدي إلى تنشيط السلطة الفلسطينية فحسب، بل أيضا إلى تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتسهيل الانتخابات. 

 

تم تعليق الانتخابات منذ عام 2006، في أعقاب فوز حماس، الأمر الذي يشكل تحدياً معقداً يعتقد عباس أنه لابد من التصدي له لتمهيد الطريق إلى حل سياسي شامل ومستدام.

 

ينسجم اقتراح عباس مع الدعوات الدولية الأوسع للحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراع الطويل الأمد في المنطقة. ويشير التركيز على عقد مؤتمر دولي للسلام إلى الالتزام بإشراك المجتمع الدولي في السعي إلى التوصل إلى حل، بهدف إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الأراضي الرئيسية.

 

ومع استمرار التوترات في المنطقة، فإن دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء المفاوضات تؤكد على الحاجة الملحة للجهود الدبلوماسية وأهمية الالتزام الجماعي لتحقيق حل سلمي وعادل للصراع بين إسرائيل وحماس. 

 

يتصور الاقتراح إطارًا لا يعالج المخاوف المباشرة فحسب، بل يرسي أيضًا الأساس لقيام دولة فلسطينية مستقرة وذات سيادة، مما يعكس الديناميكيات المعقدة التي تلعبها عملية السعي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

إقامة دولة فلسطينية إسرائيل وحماس

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