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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتزاله دوليا.. جماهير الاتحاد تشن هجوما على طارق حامد لهذا السبب

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية، أحداثا ساخنة في الكرة المصرية كان أبرزها، اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي اللعب دوليا.

وأعلن طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر، اعتزاله اللعب الدولى مساء اليوم الجمعة ، وكتب عبر حسابه الشخصى على تويتر :"على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي.

 

وفي أعقاب مباراة ضمك السعودي، شهدت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور الذي انقسم بين عتاب وانتقادات حادة للاعب الوسط المصري طارق حامد. 

كان الجدل يدور حول تصرفاته خلال المباراة، حيث احتفل بشكل مثير للجدل بأحد أهدافه، مما أثار استياء وغضب الجماهير، حيث كتب احدهم لطارق حامد، "أساءت لنا حتي بعد المباراة"

وفي محاولة للتهدئة وتفادي التصاعد، قرر حامد توجيه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه على "إنستجرام". في تلك الرسالة، أعرب عن احترامه وتقديره لنادي اتحاد جدة وجماهيره، مؤكدًا أن احتفاله كان عفويًا وغير مقصود بأي سلبية.

ومع ذلك، لم تكن الرسالة كافية لإسكات غضب الجماهير التي رأت في تصرفاته تصرفًا غير لائقًا. وقام بإعادة نشر رسالة من أحد محبيه، يشيد فيها بمهاراته ويعتبره أفضل دفاع في مصر، في حين طالبت بعض الأصوات بضرورة الاعتذار عن التصرف المثير للجدل.

الجدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة قد انفصل عن طارق حامد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، استبدالًا إياه باللاعب الفرنسي نجولو كانتي.

الانتقالات الصيفية فترة الانتقالات الصيفية نادي اتحاد جدة نجولو كانتي منصة إكس طارق حامد ضمك السعودي

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