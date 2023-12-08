السعودية: لا نزال نرى عمليات عسكرية كبيرة تتعدى نطاق القانون الدولي

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان:" لا نزال نرى عمليات عسكرية كبيرة تتجاوز بكثير ما هو مبرر وتتعدى نطاق القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى وقف فوري للقتال في غزة لكن لا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان قائلا :" يجب أن تكون هناك أيضا خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية"، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وشدد الوزير السعودي على ضرورة زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة، مؤكداً أن الاستعداد لمناقشة ما الذي سيأتي بعد بمجرد توقف القتال.