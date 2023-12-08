الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة مساعدات بـ 125 مليون يورو للفلسطينيين

في محاولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة والضفة الغربية المحتلة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات كبيرة بقيمة 125 مليون يورو للشعب الفلسطيني في العام المقبل.

خصصت هذه الأموال لدعم مختلف المنظمات الإنسانية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان رسمي أصدرته المفوضية اليوم الجمعة. وسيتم توزيع المساعدات من خلال القنوات القائمة، بما في ذلك الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة المحلية المتعاونة معها.

سلطت اللجنة الضوء على الوضع المزري في غزة، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية في الوقت الحالي "في أعلى مستوياتها على الإطلاق". سيتم توجيه الأموال المخصصة لغزة بشكل خاص نحو مبادرات الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لاستعادة الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي.

في الوقت نفسه، في الضفة الغربية، حيث تواجه العديد من المجتمعات الفلسطينية تهديدًا وشيكًا بالتهجير أو تم تهجيرها قسراً بالفعل، ستركز المساعدات على توفير خدمات الحماية الأساسية. وتشمل هذه الخدمات المساعدة القانونية والمساعدة المادية ودعم الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم أثناء حالات الطوارئ.