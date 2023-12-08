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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الأونروا: المجتمع في غزة ينهار والشوارع تتوحش تحت القصف الإسرائيلي

صدى البلد

أصدر مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، توماس وايت، تحذيراً صارخاً بشأن الوضع المتدهور في غزة، مشيراً إلى أن المجتمع "على حافة الانهيار الكامل".

 

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب توماس وايت عن قلقه العميق إزاء انهيار النظام المدني في غزة، ووصف الشوارع بأنها "جامحة"، خاصة بعد حلول الظلام. وكشف أن بعض قوافل المساعدات تقع ضحية للنهب، كما يتم رشق مركبات الأمم المتحدة بالحجارة وسط الفوضى المتصاعدة.

 

قال: إن النظام المدني ينهار في غزة وتشعر الشوارع بالوحشية، خاصة بعد حلول الظلام - ويتم نهب بعض قوافل المساعدات ورجم مركبات الأمم المتحدة بالحجارة. والمجتمع على حافة الانهيار الكامل. وتواصل الأونروا خدمة السكان بما هو محدود المساعدات لدينا."

 

وسلط مدير الأونروا الضوء على الظروف الصعبة التي تواجهها الوكالة وهي تسعى جاهدة لإنجاز مهمتها وسط الاضطرابات المتزايدة. وعلى الرغم من الموارد المحدودة، تظل الأونروا ملتزمة بتقديم المعونة والدعم للسكان الضعفاء في الأراضي الفلسطينية.

 

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