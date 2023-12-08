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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتألق مصري .. ختام بطولة إفريقيا للشراع مصر 2023

صدى البلد

أختتمت اليوم فاعليات بطولة أفريقيا للشراع مصر 2023 التي أقيمت بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باي بالغردقة والتي شهدت تأهل الثنائي المصري علي بدوي وخلود منسي لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز بلقب الرجال والسيدات في البطولة. 

أقيم اليوم حفل ختام مميز لبطولة أفريقيا للشراع شهد فنيه وتوزيع جوائز الفائزين بمنافسات البطولة. 

جاءت نتائج بطولة أفريقيا للشراع في منافسات الرجال ILCA7 حقق المركز الأول علي بدوي لاعب منتخب مصر وجاء في المركز الثاني لاعب أنجولا فيليب فرانسيسكو وفي المركز الثالث لاعب الجزائر عبدالخالق بوسوار. 

بينما جاءت نتائج منافسات السيدات ILCA6 في المركز الأول لاعبة منتخب مصر خلود منسي وفي المركز الثاني لاعبة موزمبيق ديزي جاستينو وفي المركز الثالث لاعبة تونس انيس جامتي. 

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات ILCA. 

وجاءت نتائج منافسات IQFOIL في الرجال حقق المركز الأول لاعب الجزائر رامي بودروما وفي منافسات السيدات في المركز الأول لاعبة الجزائر أمينة نادجيت حيث تأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل اصحاب المركز الأول في منافسات IQFOIL. 

شهدت منافسات فورملا كايت حصول لاعب موريشيوس جيان لوري على المركز الأول في منافسات الرجال وحصول جولي سولنجي على المركز الأول في منافسات السيدات ليتأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس . 

شارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

أقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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