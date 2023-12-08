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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد

مبابي
مبابي

فضل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عدم إقحام نفسه في الجدل الدائر حول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية: "لن أتحدث عن مبابي أو ما سيحدث بشأن مستقبلي".

وينتهي تعاقد النجم الفرنسي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2024، ولم يحسم بعد قراره النهائي، ويرتبط كيليان دائما بالانتقال إلى الملكي، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من هذه الخطوة في صيف 2022، قبل أن يجدد تعاقده في اللحظات الأخيرة.

كذلك ينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ويقال إنه اتفق على تدريب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024.

ويعمل المدرب الإيطالي مديرا فنيا لريال مدريد منذ صيف 2019، وذلك في ولاية ثانية بعدما قاد الفريق خلال الفترة بين 2013 و2015.

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