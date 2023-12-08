أكسيوس: العملية الإسرائيلية في خان يونس تستمر من 3 إلى 4 أسابيع

أبلغ مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير موقع أكسيوس أن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، مشيرا إلى أن المرحلة عالية الحدة من الصراع من المرجح أن تستمر لنفس المدة.

أعربت إدارة بايدن عن دعمها للعملية الإسرائيلية في غزة، بما يتماشى مع هدف إسرائيل المتمثل في إخراج حماس من المنطقة. ومع ذلك، يواجه البيت الأبيض حاليًا ضغوطًا دولية ومحلية متزايدة للدعوة إلى إنهاء الصراع.

مع استمرار الصراع، أفادت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، باستشهاد 17400 فلسطيني.

وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فقد أحرزت قوات الإحتلال الإسرائيلية تقدما في الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومع ذلك، فإن العملية في خان يونس، التي يعتقد أنها تضم قيادة رئيسية لحماس، لا تزال في مراحلها الأولى.

أجرى الرئيس بايدن مناقشات مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية، مشددا على العملية المستمرة في خان يونس. وجرت محادثة موازية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

خلف الكواليس، لا تفرض الولايات المتحدة موعدا نهائيا صارما لإسرائيل لإنهاء عمليتها، وفقا للمسؤول الإسرائيلي الكبير. ومع الاعتراف بالنفوذ الأمريكي، يشير المسؤول إلى وجود تناقض في الجدول الزمني الذي مدته شهر واحد الذي اقترحته إسرائيل والتفضيلات الأمريكية.

أوضح نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، موقف الولايات المتحدة في منتدى أسبن الأمني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا لإسرائيل. وشدد على أنه على الرغم من افتقارها إلى السيطرة المطلقة، إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ على الوضع.

سلط مسؤول الدفاع الإسرائيلي الضوء على وجود اختلاف في الجداول الزمنية، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى الانتهاء بحلول نهاية ديسمبر، بينما تتوقع إسرائيل الانتهاء من المرحلة عالية الكثافة بحلول نهاية يناير. وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى حل أسرع مع الحد الأدنى من الخسائر في صفوف المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

شدد المسؤول على الطبيعة التعاونية للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، معترفا بالأهداف المشتركة على الرغم من التحديات، وتدرك الولايات المتحدة التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، قائلة: "نحن بحاجة إليهم، وهم بحاجة إلينا".

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن هذه عمليات عسكرية إسرائيلية، وستحدد إسرائيل مسارها، وستواصل الولايات المتحدة دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها من إرهابيي حماس.

رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية الإدلاء بتعليقات إضافية في الوقت الحالي، ولا يزال الوضع مائعا، مع استمرار الجهود الدبلوماسية مع تطور الصراع في خان يونس بغزة.