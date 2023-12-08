عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: العملية الإسرائيلية في خان يونس تستمر من 3 إلى 4 أسابيع

صدى البلد

أبلغ مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير موقع أكسيوس أن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، مشيرا إلى أن المرحلة عالية الحدة من الصراع من المرجح أن تستمر لنفس المدة.

 

أعربت إدارة بايدن عن دعمها للعملية الإسرائيلية في غزة، بما يتماشى مع هدف إسرائيل المتمثل في إخراج حماس من المنطقة. ومع ذلك، يواجه البيت الأبيض حاليًا ضغوطًا دولية ومحلية متزايدة للدعوة إلى إنهاء الصراع.

 

مع استمرار الصراع، أفادت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، باستشهاد 17400 فلسطيني.

 

وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فقد أحرزت قوات الإحتلال الإسرائيلية تقدما في الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومع ذلك، فإن العملية في خان يونس، التي يعتقد أنها تضم قيادة رئيسية لحماس، لا تزال في مراحلها الأولى.

 

أجرى الرئيس بايدن مناقشات مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية، مشددا على العملية المستمرة في خان يونس. وجرت محادثة موازية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

 

خلف الكواليس، لا تفرض الولايات المتحدة موعدا نهائيا صارما لإسرائيل لإنهاء عمليتها، وفقا للمسؤول الإسرائيلي الكبير. ومع الاعتراف بالنفوذ الأمريكي، يشير المسؤول إلى وجود تناقض في الجدول الزمني الذي مدته شهر واحد الذي اقترحته إسرائيل والتفضيلات الأمريكية.

 

أوضح نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، موقف الولايات المتحدة في منتدى أسبن الأمني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا لإسرائيل. وشدد على أنه على الرغم من افتقارها إلى السيطرة المطلقة، إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ على الوضع.

 

سلط مسؤول الدفاع الإسرائيلي الضوء على وجود اختلاف في الجداول الزمنية، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى الانتهاء بحلول نهاية ديسمبر، بينما تتوقع إسرائيل الانتهاء من المرحلة عالية الكثافة بحلول نهاية يناير. وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى حل أسرع مع الحد الأدنى من الخسائر في صفوف المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

 

شدد المسؤول على الطبيعة التعاونية للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، معترفا بالأهداف المشتركة على الرغم من التحديات، وتدرك الولايات المتحدة التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، قائلة: "نحن بحاجة إليهم، وهم بحاجة إلينا".

 

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن هذه عمليات عسكرية إسرائيلية، وستحدد إسرائيل مسارها، وستواصل الولايات المتحدة دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها من إرهابيي حماس.

 

رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية الإدلاء بتعليقات إضافية في الوقت الحالي، ولا يزال الوضع مائعا، مع استمرار الجهود الدبلوماسية مع تطور الصراع في خان يونس بغزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

طوني خليفة: كان نفسي أعمل عمرة.. وكل الأديان تصب في مكان واحد

رويترز: بايدن سيطلب من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

النشرة الدينية | حصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. ودعاء مستجاب فجر الجمعة

انتحال للشخصية وسرقة أموال.. تحذير لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

كلها أيام| موعد انتهاء أزمة السكر.. وهذا ما يجب على المواطن فعله

سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ