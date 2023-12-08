حلمي النمنم: مصر دخلت في فوضى حقيقية بعد 2011.. فيديو

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة المصرية كانت غير قادرة على التجدد في فترة ما قبل 2011.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز":" مصر دخلت في فوضى حقيقية بعد 2011 وتقسيم عنصري للمصريين".

وتابع: "الإخوان أحرزوا عدد من المقاعد في انتخابات 2000، وزادت المقاعد في انتخابات 2005، وفي عام 2011، كانت الدولة تعيش بمعدل ساعة بساعة، وفي أثناء 2011 كان هناك فوضي عارمة في البلاد، وتم تقسيم الدولة لثلاث فئات عنصرية الفلول والمتظاهرين والثوار، والفئة الثالثة فوق المؤسسات والدستور، وحزب الكنبة الذي يهان من الثوار حتي وصل الإخوان إلى الحكم، ثم وصلنا بعدها لـ 30 يونيو، ومصر دخلت في فوضي حقيقة بعد 2022 وتقسيم عنصري للمصريين".