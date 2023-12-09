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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: هناك تحجيم لدور خالد بيبو في الأهلي

خالد بيبو
خالد بيبو

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن هناك تحجيم لدور خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" للأسف هناك تحجيم لدور خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأنا أريد أن أعرف لماذا؟".

وأضاف: "من المفترض مدير الكرة يكون دوره أكبر من ذلك وأنا أرى أن على بيبو معرفة دوره بشكل جيد في الأهلي، سواء بالتدخل الفوري مع اللاعبين، أم يكتفي بأنه ليس له سوي دور تنظيمي وأن كولر هو المسؤول الأول".

واختتم : "خالد بيبو لم يتحرك من دكة البدلاء أمام شباب بلوزداد، بالعكس كولر وميشيل يانكون مدرب الحراس هم من اعترضوا على حكم المباراة بينما لم يظهر بيبو".

إبراهيم سعيد كرة القدم خالد بيبو الأهلى

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