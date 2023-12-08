مدرب سلة الأهلي: الفوز بدوري المرتبط نقطة مضيئة في الموسم

عبر أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدًا أنه يمثل نقطة مضيئة في موسم الفريق.
وأوضح أن الفريق خلال البطولة قدم عروضًا قوية للغاية، ونجح في تخطي العديد من العقبات، وصولًا إلى حسم اللقب في النهاية.
وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا شخصيتهم القوية في المباريات، وتوجوا ببطولة غالية للغاية، مشيدًا في الوقت ذاته بكل عناصر فريق الشباب الذين ساهموا بشكل مباشر في التتويج باللقب، مؤكدًا أنهم مستقبل كرة السلة في الأهلي.
وشدد الجارحي على أن الفريق لديه إصرار وطموحات كبيرة في المنافسة بقوة من أجل التتويج بكل البطولات المتبقية خلال الموسم الجاري.