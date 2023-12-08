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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سلة الأهلي: الفوز بدوري المرتبط نقطة مضيئة في الموسم

أحمد الجارحي
أحمد الجارحي

عبر أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين، ‏مؤكدًا أنه يمثل نقطة مضيئة في موسم الفريق.‏ 

وأوضح أن الفريق خلال البطولة قدم عروضًا قوية للغاية، ونجح في تخطي العديد من العقبات، وصولًا إلى حسم اللقب في ‏النهاية.‏ 

وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا شخصيتهم القوية في المباريات، وتوجوا ببطولة غالية للغاية، مشيدًا في الوقت ذاته بكل عناصر ‏فريق الشباب الذين ساهموا بشكل مباشر في التتويج باللقب، مؤكدًا أنهم مستقبل كرة السلة في الأهلي.‏ 

وشدد الجارحي على أن الفريق لديه إصرار وطموحات كبيرة في المنافسة بقوة من أجل التتويج بكل البطولات المتبقية خلال ‏الموسم الجاري.‏

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