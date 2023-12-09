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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية

قالت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن قرار الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة غير أخلاقي وغير إنساني.

وأفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

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وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

وقال نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، الجمعة، بعد التصويت ضد مشروع قرار لوقف فوري للنار في غزة، إن استخدام بلاده للفيتو، هو أن "مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يكون له أي تأثير على الأرض".

وأضاف وود: "تم تجاهل توصياتنا، والمشروع جاء غير متوازن وبعيداً عن الحقيقة، ولذلك لم نتمكن من تأييده".

المقاومة الإسلامية فلسطين حماس الولايات المتحدة مجلس الأمن

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بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

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