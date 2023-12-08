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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيسة إذاعة صوت العرب السابقة: حماس لم تُهزم حتى الآن.. والإعلام الغربي فقد إنسانيته

الاذاعية أمينة صبري
الاذاعية أمينة صبري

أكدت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق أن الاعلام الغربي انكشف وجهه الحقيقي في حرب إسرائيل على  غزة، موضحة أن هذا الإعلام فقد إنسانيته في تغطية الحرب على غزة.

وأضافت صبري، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن الاعلام الغربي وقع في بئر عدم الموضوعية وعدم الحيادية في حرب غزة، مشيرة إلى أن حماس لم تهزم حتى الآن رغم قوة العتاد لإسرائيل.

وقالت صبري خلال اللقاء: هزمنا إسرائيل في حرب الاستنزاف وأكتوبر، وكذلك هزمتها المقاومة اللبنانية وحماس، وبالتالي فإن مقولة أن إسرائيل قوة لا تقهر، أمر غير صحيح.

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