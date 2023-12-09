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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر المحمدي: شيكابالا "أيقونة" في كرة القدم المصرية

شيكابالا
شيكابالا

أشاد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، بما يقدمه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خلال الفترة الحالية مع القلعة البيضاء.

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وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "شيكابالا أيقونة فى كرة القدم المصرية، وهو في الوقت الحالي يقدم أداء أكثر من رائع ووصل إلى مرحلة النضج الكروي ".

وأضاف: "أتمني استمرار شيكابالا خلال الفترة المقبلة لكي نستمتع به داخل الملعب".

وأكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن توقيع معتمد جمال على عقود تدريب الفريق الأبيض يمنحه استقرار.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "معتمد جمال قادر على ترتيب الصفوف فى فريق الزمالك بعد توقيعه العقود لأن ذلك يمنحه استقرار وايضا اللاعبين من الناحية الفنية".

وأضاف: "المنافسة فى الدوري المصري لازالت قائمة ومستوي الأندية واحد، وأتمني أن يكون لدي اللاعبين الحافز للمنافسة على كافة البطولات".

حسين ياسر المحمدي الزمالك شيكابالا

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