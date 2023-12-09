الطماطم بـ 4 جنيه.. أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت

يقدم موقع صدى البلد تقريرا حول أسعار الخضروات اليوم، السبت 9 ديسمبر 2023 بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-
سجل سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.
سجل سعر البطاطس من 9 إلى 14 جنيها للكيلو.
سجل سعر البصل 14 إلى 21 جنيها للكيلو.
سجل سعر الكوسة 9 إلى 14 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الجزر 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الفاصوليا 6 إلى 8 جنيها للكيلو.
سجل سعر الباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الباذنجان الأبيض 5 إلى 7 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الفلفل الرومي 7 إلى 9 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات للكيلو.