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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تطوير مدخل مدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بمركز ساحل سليم

قام  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجولة ميدانية بمركز ساحل سليم ضمن جولاته الدورية لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها وفقًا لخطة تجميل المحافظة حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم والذي يجري تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان وضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفي إطار اهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذ الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .

وتابع محافظ أسيوط أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمدخل مدينة ساحل سليم من اتجاه مجلس المدينة واتجاه الطريق الزراعي السريع للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات حيث بلغت نسبة التنفيذ 80% وتشمل أعمال التطوير توسعة المدخل فضلًا عن عمل بوابات من الطوب الفرعوني وتركيب طوب حراري على جانبي حوائط سور المدخل وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الإنارة للمدخل من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.


وأكد المحافظ  أهمية هذا المدخل كونه واجهة أساسية للمدينة موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مشددًا على ضرورة الدقة في التنفيذ والإلتزام بالمواصفات القياسية والجودة ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقاً للإمكانات المتاحة مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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وشدد اللواء عصام سعد على رئيس المركز بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووضع خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل بباقي المركز تباعًا بما يتناسب أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.
 

وتفقد المحافظ أعمال تطوير التي تتم بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم حيث تم تطوير قاعة المجلس التنفيذي الخاصة بالمجلس وإعادة تأهليها ورفع كفاءتها أيضًا وتغيير الأرضيات والمقاعد وتطوير المنصة وذلك ضمن خطة تطوير ديوان للوحدة المحلية.

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