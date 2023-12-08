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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: دراسة مطالب الرائدات الريفيات ووضع حلول عاجلة لهن

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته بالرائدات الريفيات التابعة للتضامن الاجتماعي ويؤكد على دورهن الهام في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة سواء السكانية أو المشاركة الانتخابية أو غيرها والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين من كافة فئاتهم خاصة المرأة بمختلف أعمارهن لتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وذلك ضمن جهود الدولة والقيادة السياسية في القضايا السكانية والمجتمعية وتفعيلاً للإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة. 

جاء ذلك خلال لقاءه حوالي 500 رائدة ريفية بمراكز (القوصية وأبنوب وأبوتيج) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية.


حضر اللقاء مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، وميرفت جرجس مسئول بإدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي ، وفريق عمل الإدارة (انصاف اسحاق ، والهام محمد) ولفيف من الرائدات الريفيات.

استعرض محافظ أسيوط خلال كلمته بعض الانجازات والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة سواء الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.


وأشار محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ إلى أهمية الدور الحيوي التي تنفذه الرائدات الريفيات في المجتمع والتعامل المباشر مع المواطنين عامة والمرأة بصفة خاصة ما يساهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج أفضل في تنمية المجتمع على كافة المستويات ومشاركتهم في برامج طرق الأبواب والعمل على أرض الواقع لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة وتقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة والندوات لرفع الوعي لدى المواطنين في كافة القضايا المجتمعية وذلك لتحقيق أكبر استفادة وتحقيق مردود ايجابي والإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر بالعمل على مناهضة ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة والاكتشاف المبكر للاعاقة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وزواج الأطفال وصحة المرأة والتمكين الاقتصادي فضلاً عن حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

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وناش محافظ أسيوط مع الرائدات الريفيات واستمع لهن ورد على استفسارتهن وطلباتهن اللاتي سيتم دراستها ووضع حلول عاجلة لهن ، كما حثهن على بذل مزيد من الجهود في التوعية والعمل بالقرى والنجوع وذلك لخدمة بلدهن مصر.

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