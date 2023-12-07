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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات النهائية بمركز السيطرة والطوارئ قبل الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام لمتابعة التجهيزات النهائية الجاري تنفيذها استعداداً لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والتي من المقرر  انطلاقها  الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري لمدة 3 أيام .

 جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير المركز ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والعاملين بالمركز.


حيث تفقد محافظ أسيوط المركز الذي يضم قاعة رئيسية من المقرر أن تحتوى على ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة وقاعة ملحقة للمؤتمرات وقاعة إتخاذ القرار الإقليمية فضلاً عن الأنظمة المتطورة كموزع المهام اللاسلكى المطور ومنظومة المؤتمرات المرئية ومنظومة التتبع الآلي للعناصر والمركبات بالإضافة إلى منظومة تحديد مكان المتصل آلياً برقم الموحد للطوارئ وتم استعراض المنظومات المتاحة وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى إستفادة منها.

 


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة انتهت من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية مشيرا إلى أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع كافة الأجهزة المعنية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها مشيرًا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.


وأوضح المحافظ إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

محافظ أسيوط يوجه بإنهاء جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط: استمرار المتابعة الميدانية لتجهيزات لجان التصويت قبيل الانتخابات الرئاسية


جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم إنشاؤها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية و إحكام تام في أقل وقت ممكن وتستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية فى الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث وتم تصميمها طبقاً لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الإستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم إتخاذ القرار وتساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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