محافظ أسيوط يوجه بانهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر والتي أكد خلالها على تكثيف الجهود لنهو كافة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وقطاعات الخدمات بالمحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية واللجان العامة والفرعية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء أشرف البدري مساعد مدير أمن أسيوط والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.



حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.



وأكد المحافظ – خلال جلسة المجلس التنفيذي – على تكليف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة والإشراف على المراكز والأحياء للتأكد من تجهيز كافة المقار واللجان الانتخابية وتلافي كافة الملاحظات بالتنسيق مع رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات الخدمات والمرافق ومديرية الأمن مع إستمرار الجاهزية التامة لضمان سير عملية الانتخاب بسهولة ويسر مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتسهيل وصولهم للجان تفعيلاً لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، فضلًا عن القيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كافة المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، لافتًا إلى إنه يجرى التنسيق الكامل مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة.



وجدد محافظ أسيوط تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أية إشغالات والتأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلاً عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.



ونوه المحافظ عن استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها ،على مدار 24 ساعة.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 سوف تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

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