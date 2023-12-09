رئيس الطاقة الذرية المصرية يؤكد دعم الهيئة للاستخدامات السلمية لـ"النووية" بالدول العربية

شارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الثانية والسبعون الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية بمقر الهيئة في تونس والذي ترأس اجتماعاته الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وشارك في الدورة 72 للمجلس حضورياً وعن بعد وفود من ستة عشر دولة عربية وهي: جمهورية مصر العربية، الأردن، الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان (عن بعد)، ليبيا، ، المغرب، موريتانيا (عن بعد)، اليمن (عن بعد).

كما شارك في الحضور سفراء ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تونس وكذلك وفود من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعهد المشترك للبحوث النووية(JINR) بروسيا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وتضمن جدول أعمال الدورة 72 للمجلس التنفيذي: متابعة قرارات الدورة 71 للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية التي شملت الأنشطة العلمية المنفذة، نتائج اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية، وختاماً التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية. وكذلك عرض عن خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والا وشستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بحضور رئيس مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



كما شملت اجتماعات المجلس أيضاً مناقشة وعرض تقرير المدير العام عن إنجازات الهيئة خلال العام 2023، والتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR)، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين، وأنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة 2024، والمؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمزمع عقده بالأردن في الفترة من 15 -19 ديسمبر 2024، وكذلك عرض الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030.

كما شمل عرض تقرير المدير العام حول تنفيذ ميزانية الهيئة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر ٢٠٢٣ وكذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة المالية 2023-2024، وختاماً عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 112.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بعد عودته إلى مصر بأن هيئة الطاقة الذرية المصرية شاركت في فعاليات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية ودعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية.

وصرح الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن من أهم ما ميز المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الحالية هو افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين بحضور المدير العام للمعهد المشترك للبحوث النووية JINR ويعد هذا المركز الأول من نوعه بالهيئة العربية والذي سيمكن الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء وغيرهم بإجراء عمليات تجريبية عن بعد وسيمثل وسيلة تدريب فاعلة لفنيي الدول التي ستشرع في إستخدام الطاقة النووية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية المصرية بأن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، كما أن الهيئة تسعى دائماً للقيام بدورها المحوري لدعم التعاون بين الأشقاء العرب، كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وكذلك الاهتمام بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية.