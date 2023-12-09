وزارة التضامن تعلن استعدادات تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في الانتخابات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار تضافر الجهود لوزارة التضامن الاجتماعي وفرصها التى تتيحها للفئات المختلفة للمواطنين بكافة فئاتهم ومواقعهم الجغرافية للمشاركة في الحياة العامة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

واكدت القباج ، من خلال عدسة الفضائية المصرية، ببرنامج صباحنا مصري، إن وزارة التضامن الاجتماعي تسخر كافة مواردها البشرية سواء من خلال ١٥ الف رائدة اللاتي يساهموا في التثقيف الإنتخابي وحتي المواطن على المشاركة مهما كان بعيظ او بسيط، مؤكده انه من حق المواطن المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

وقالت وزيرة التضامن الأجتماعي، تسعى الوزارة إلى السعي للتثقيف الإنتخابي، منوه الى المشاركة في بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدمت القباج التحية للمستشار حازم بدوي على البروتوكول الذي تم توقيعه مع المجلس القومي لشئون الأشخاص زوي الإعاقة، لتسهيل وتيسير المشاركة في العملية الإنتخابية زوي الاعاقة، وايضا للمسنين، وأيضا الفئات التى تقطن في مواقع جغرافية بعيد، وزي المناطق النائية سواء في الريف او الحضر

تم تخصيص سيارات لنقل الاشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والقاطنين بأكطن بعيدة ونائية

وبمخاطبة وتوجيه كل مدير مديرية المساهمة في العملية الإنتخابية بتخصيص عدد من السيارات لنقل الاشخاص زوي الاعاقة، والسيارات المجهزة لنقل ايضا المسنين والفئات الغير قادرة لتسهيل المشاركة في العملية الإنتخابية.