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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث: المشاركة الانتخابية بمثابة تأكيد على دعم الشعب للدولة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشاركة الانتخابية من المواطنين بمثابة تأكيد على دعم الشعب للدولة لاستكمال بناء مشروعها الوطني، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تعقد في وقت حرج إلى حد ما.

وأضاف: الدولة المصرية بدأت المشروع الوطني لبناء قدرات الدولة الشاملة عام 2014 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون البلاد.

 

وأشار «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الأوضاع بمصر كانت في منحنى تصاعدي حتى جاءت أزمة كوفيد 19 التي أثرت على العالم أجمع، مؤكدا صمود الدولة المصرية في وجه تداعيات تلك الأزمة العالمية، منوها بأن الاقتصاد المصري كان ينمو بمعدل إيجابي تجاوز 3% في الوقت الذي كان العالم كله يظهر بمعدلات نمو سلبية.

 

ولفت إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات كانت كبيرة، مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تيسير وتذليل كل المعوقات، من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل جيد.

المشاركة الانتخابية الانتخابات الرئاسية الانتخابات السيسي الإقتصاد المصرى

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