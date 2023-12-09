خبير يوضح كيفية نجنب تلف أو احتراق بطاريات الهواتف المحمولة

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات إن أي جهاز كهربائي موصل بتيار كهربائي من الوارد ان يحدث به مشكلة وليس يحدث له انفجار.

وأشار حجاج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، الى انه من الممكن حدوث انفجار ببطارية الموبايل ولكن لا يسبب حريق بالشكل الهائل كما في للفيديو المتداول المنشور في المسجد اليمني، كما كذب خبير امن المعلومات حقيقة هذا الفيديو لأنه لا يمكن لبطارية ان تسبب مثل هذا الانفجار الهائل الموجود بالفيديو.

تحذيرات من شحن الهواتف المحمولة على أقمشة تساعد على الأشتعال

وحذر خبير امن المعلومات ،من شحن هواتف المحمول على اقمشة من الصوف والحرير لأنها مواد تساعد على الاشتعال وهذا خطر فادح يمكن ان يتسبب باشتعال.