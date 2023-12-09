عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يوضح كيفية نجنب تلف أو احتراق بطاريات الهواتف المحمولة

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات إن أي جهاز كهربائي موصل بتيار كهربائي من الوارد ان يحدث به مشكلة وليس يحدث له انفجار.

وأشار حجاج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، الى انه من الممكن حدوث انفجار ببطارية الموبايل ولكن لا يسبب حريق بالشكل الهائل كما في للفيديو المتداول  المنشور في المسجد اليمني، كما كذب خبير امن المعلومات حقيقة هذا الفيديو لأنه لا يمكن لبطارية ان تسبب مثل هذا الانفجار الهائل الموجود بالفيديو.

تحذيرات من شحن الهواتف المحمولة على أقمشة تساعد على الأشتعال

وحذر خبير امن المعلومات ،من شحن هواتف المحمول على اقمشة من الصوف والحرير لأنها مواد تساعد على الاشتعال وهذا خطر فادح يمكن ان يتسبب باشتعال.

تكنولوجيا المعلومات جهاز كهربائي تيار كهربائي بطارية الموبايل خبير أمن المعلومات هواتف المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

ترشيحاتنا

محي الدين:حشد التمويل ونقل التكنولوجيا ضروري للانتقال العادل في الطاقة للدول النامية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

عبادة عجيبة.. علي جمعة يوضح كيف تكون ممن يواظبون على الذكر باستمرار

الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ