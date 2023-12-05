أثرت على أكثر من 65%.. خبير اتصالات يعلق على أزمة انقطاع الإنترنت

علق الدكتور عمرو صبحي، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، على أزمة انقطاع الإنترنت الأرضي بالساعات الماضية، قائلا: "الإنترنت اليوم بقى شيء أساسي في كل بيت مش اختياري، بقى عامل زي الماء والهواء والإنسان مينفعش يتنفس في عدم وجوده".

وأوضح "صبحي"، خلال مداخلته ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن اليوم أصبح هناك شبه حياة كاملة تعيش على وجود الإنترنت، سواء الشركات التي تعتمد على الإنترنت في عملها، أو الأشخاص العادية التي تتعامل على مواقع السوشيال ميديا.

ونوه، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إلى أن العديد من الأشخاص قد تأثروا اليوم بسبب انقطاع الإنترنت اليوم من أكبر شركة موجودة في مصر والتي لها النصيب الأكبر في خدمات الإنترنت والذي يصل إلى 70%.

تأثير سلبي على أكثر من 65%

ولفت، إلى أن 70% من الإنترنت داخل مصر كان له تأثير سلبي اليوم على أكثر من 65% من مستخدمي الإنترنت، منوها إلى أن جميع البشر يستخدمون الإنترنت من جميع أنحاء العالم بشكل يومي لمختلف الأغراض و الأهداف.



