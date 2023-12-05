عاجل.. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمات الانترنت بشكل كامل وتعويض للعملاء

كشف المهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تفاصيل انقطاع خدمة الانترنت في بعض المحافظات وفي بعض المناطق من الجمهورية.



وأضاف محمد أبو طالب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا توجد مشكلة فب الانترنت في مصر، مضيفا أن الانترنت تأثر نتيجة عطل تقني اصاب احد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وتابع المهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، انه جاري استعادة الخدمة بشكل كامل خلال ساعات ، لافتا إلى أن سيتم تعويض كل من تأثر من هذه المشكلات ومشكلة العطل التقني.