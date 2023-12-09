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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الايروبيك يحرز برونزية بطولة البحر المتوسط في إيطاليا

صدى البلد

حقق منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك ناشئين 2023 بالمدينة الإيطالية ريميني.

 
وضم المنتخب معاذ علي، عمر مرجان، ملك حيدة، ساندي الخطيب، رقية فتيحة، جودي مرسي، ديمة عبد المطلب.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والايروبيك حاليا في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من  7 الي 10 ديسمبر الجاري المقامة في دولة إيطاليا.

 

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي 
عاليا أحمد
لينا حليقه
المدربة 
الكابتن/ ميار رجب
ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك 
معاذ علي 
عمر مرجان
ملك حيده
ساندي الخطيب
رقية فتيحه
جودي مرسي
ديمه عبد المطلب

المدربين:
الكابتن/ محمود أيمن
الكابتن/ يارا حسن

وعلي هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي  التي تقام حاليا فى  مدينة ريميني بدولة إيطاليا عقدت الجمعية العمومية لاتحاد  دول البحر المتوسط  للجمباز اجتماعا هاماً قررت  فيه منح مصر تنظيم  واستضافة بطولة 2024  لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024.


ومن جانبه أعرب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي ان مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.


واضاف امين ان مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

 
وتابع امين ان اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز.

اتحاد الجمباز البحر المتوسط الجمباز الإيقاعي الجمعيه العموميه الميدالية البرونزية

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