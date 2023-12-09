صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة

انتهت أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وتقدم كريستال بالاس علي ليفربول في الدقيقة 58 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء سددها جان فيليب ماتيتا أرضية قوية على يمين حارس ليفربول اليسون .

وفي الدقيقة 71 من عمر المباراة، نجح محمد صلاح في ادراك التعادل، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها أرضية قوية على يمين حارس كريستال بالاس

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة نجح هارفي إليوت، في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول وجاء الهدف بعد تمريرة من صلاح استلمها اليوت وسدد الكرة أرضية على يسار حارس كريستال بالاس إلى داخل الشباك.