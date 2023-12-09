مستشفى غزة يكافح من أجل التأقلم وسط ارتفاع عدد الضحايا

في خضم ارتفاع عدد الإصابات، يواجه مجمع الناصر الطبي في جنوب غزة تحديات هائلة، بحسب ما أفاد به مدير عام المستشفى د. عاطف الحوت. إن المنشأة، التي تعاني بالفعل من الضغط بسبب تدفق المرضى، تجد نفسها الآن تفقد السيطرة في مواجهة الأزمة المتصاعدة.

كشف الدكتور الحوت، في تصريح لسكاي نيوز البريطانية، أن المستشفى يواجه عدداً كبيراً من المصابين، وأن الوضع وصل إلى حد أن المنشأة تكافح لإدارة التدفق المتزايد. ومن القضايا الحاسمة التي أبرزها المدير العام الانتظار الطويل للتدخلات الجراحية الذي يواجهه العديد من المرضى، حيث تمتد بعض الحالات على مدى عدة أيام.

أكد الدكتور الحوت: "لقد فقدنا السيطرة أمام العدد الكبير من الإصابات التي تضرب المجمع"، مسلطاً الضوء على التحديات العميقة التي يمثلها الارتفاع الهائل في الإصابات.

يعد مجمع ناصر الطبي مؤسسة رعاية صحية حيوية في جنوب غزة، حيث يقدم الخدمات الطبية الأساسية للمجتمع المحلي. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في عدد الضحايا، والذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب الوضع المستمر، قد دفع المستشفى إلى أقصى طاقته.

ويؤكد الوضع المزري الحاجة الملحة إلى موارد إضافية وطواقم طبية ودعم لتعزيز قدرة المستشفى على الاستجابة بفعالية لمتطلبات الرعاية الصحية المتصاعدة. يحتاج طاقم المستشفى، الذي يعمل بلا كلل في ظل ظروف صعبة، إلى مساعدة فورية لضمان حصول الآلاف على الرعاية الطبية الكافية وفي الوقت المناسب.