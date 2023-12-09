محاولة إسرائيل الفاشلة لإنقاذ رهينة في غزة تثير توترات

شنت القوات الإسرائيلية غارة مستهدفة في قطاع غزة يوم الجمعة في محاولة لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مما أدى إلى تضارب روايات الجانبين بشأن نتائج العملية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي والجناح العسكري لحماس عن روايات مختلفة للأحداث وفقا لما نشرته نيويورك تايمز.

أكد دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حدوث مهمة إنقاذ واحدة على الأقل، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة. إلا أن المهمة لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في استعادة أي رهائن. وبحسب هاجاري، فقد داهمت القوات الإسرائيلية موقعًا لحماس، وقضت على المتورطين في اختطاف وأسر الرهائن.

في المقابل، أصدرت كتائب القسام، بيانا زعمت فيه أنها اكتشفت فريقا إسرائيليا يحاول إطلاق سراح جندي إسرائيلي سرا. وأسفر الاشتباك، بحسب البيان، عن إصابة عدد من الجنود، ومقتل الرهينة، واستعادة بندقية إسرائيلية وجهاز راديو. كما أشار البيان إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت المنطقة لتسهيل خروج القوات الخاصة.

تترك التقارير شكوكًا حول ما إذا كان الجانبان يشيران إلى نفس محاولة الإنقاذ أو ما إذا كان هناك حادثان منفصلان. ولم يؤكد أي من الجانبين وقوع أي وفيات من جانبه، ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للرهائن المتورطين.

شدد هاجاري على التعاون المستمر مع الشاباك، وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية، لتحديد مواقع الرهائن والتخطيط لمهام الإنقاذ المستقبلية.

يُعتقد أن أكثر من 130 فردًا لا يزالون في الأسر في غزة، وقد تم إطلاق سراح بعضهم، وتفيد التقارير بوفاة آخرين أثناء وجودهم في الأسر. وتزعم حماس أن بعض الرهائن قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، مما يزيد من تعقيد الوضع.