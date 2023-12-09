«البحوث الإسلامية» يعقد ندوة مجلة الأزهر حول واقع القضية الفلسطينية

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء المقبل، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع وتستضيفها كلية اللغة العربية بالقاهرة، كلٌّ من: الدكتور مصطفى الفقي، المفكِّر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، والنائب البرلماني كريم درويش، رئيس لجنة العَلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأ.د. صلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الأزهر، ونيافة الأنبا إرميا مكرم، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، ويُدير الندوة: الإعلامي حمدي رزق.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة: إنَّ الأزهر الشريف يضطلع بدور مهم في توعية النشء والشباب بقضايا أمَّتهم، وعلى رأسها: القضية الفلسطينية، وإنه لم يدَّخر جهدًا في سبيل نُصرة هذه القضية العادلة، لافتًا إلى البيانات التاريخية التي أصدرها الأزهر الشريف منذ بَدء حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأشار عيَّاد إلى أنَّ ندوة مجلة الأزهر المزمع عقدها هي الندوة الثانية على التوالي عن القضية الفلسطينية؛ فقد سبقتها ندوة للمجلة في مركز الأزهر للمؤتمرات، بعنوان: (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصِّهيوني ودور الأزهر الشريف في دعم القضية)، وناقشت عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (الصراع العربي الصِّهيَوني.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(القدس بين الحقِّ الإسلامي والمزاعم الصِّهيَونية)، و(دور الدولة المصرية في مساندة القضية الفِلَسطينية)، و(محطات الأزهر المضيئة في دعم القضية الفِلَسطينية وتفنيد الادعاءات الصِّهيَونية)، و(دور الإعلام العربي في استعادة الوعي ومواجهة الرواية الصِّهيَونية المضلِّلة).

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى حيَّةً في ضمير مصرنا الحبيبة، وقيادتها الحكيمة، وأزهرنا الشريف وإمامه الأكبر، وجميع منسوبي الأزهر الشريف -علماء وطلابًا وباحثين ومفكِّرين- حتى يكتب الله لها النصر، موضِّحًا أنَّ ندوة مجلة الأزهر لهذا الشهر سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (القضية الفلسطينية.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(التهجير القسري في ميزان القانون الدولي)، و(جرائم الكِيان الصِّهيوني وانتهاكاته للاتفاقيات والقرارات الدولية)، و(مصير التراث الإنساني في فلسطين).

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.