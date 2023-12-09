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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بعثة الأهلي: «رجال اليد» على قدر المسئولية.. ونتطلع لمزيد من البطولات ‏

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد في الإمارات، أن الفريق توج بلقب كأس ‏السوبر المصري عن جدارة واستحقاق، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.‏

وأشاد بالأداء الرجولي للاعبي الفريق والإصرار والعزيمة التي كانوا عليها خلال المباراة، وتفوقهم من بداية اللقاء، والإصرار على ‏تحقيق الفوز وحصد اللقب وإسعاد جماهيرهم.‏

وأشار إلى أن الفوز باللقب جاء تكليلًا للجهود التي بذلها اللاعبون، والتي أسهمت في إهداء النادي بطولة غالية تضاف إلى خزائنه، ‏لافتًا إلى أنه كان يثق بشدة في كافة عناصر الفريق وتحليهم بشخصية الأهلي.‏

وشدد على أن الفوز ببطولة السوبر إنجاز جديد، لكن فور انضمامها إلى دولاب البطولات أصبحت جزءًا من التاريخ، وبعدها يتطلع ‏الجميع داخل النادي إلى المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة.‏

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