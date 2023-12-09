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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون أوروبيون يحذرون من ارتفاع التهديد الإرهابي خلال موسم العطلات

صدى البلد

أصدرت وكالات الاستخبارات الأوروبية، وخاصة في فرنسا وألمانيا، تحذيرات بشأن تزايد خطر وقوع أنشطة إرهابية خلال موسم العطلات. ويكمن محور القلق في التطرف المحتمل لدى الشباب، الذين يشار إليهم باسم "الذئاب المنفردة"، متأثرين بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

أعرب توماس هالدينوانج، رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، عن خطورة الوضع، قائلاً لفاينانشال تايمز: "الخطر حقيقي وأكبر مما كان عليه منذ فترة طويلة". وعزا مستوى التهديد المتزايد إلى الدعم الذي تتلقاه حماس.

شدد نيكولا ليرنر، رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، على الديناميكيات المتطورة، مشيراً إلى أن تنظيم داعش، الذي يكره القضايا القومية مثل قضية حماس، يعمل الآن بنشاط على تشجيع التضامن مع "إخوانه الفلسطينيين".

شهدت أوروبا بالفعل ارتفاعًا في مثل هذه الهجمات منذ 7 أكتوبر. وتشمل الحوادث الأخيرة حادث طعن مميت في فرنسا وإطلاق نار في بروكسل، وكلاهما يُعزى إلى أفراد أعربوا عن تعاطفهم مع القضية الفلسطينية.

وحتى الآن، سجلت السلطات الألمانية 4300 عمل إجرامي مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر، منها 500 عمل عنف. وتظل قوات الأمن الأوروبية في حالة تأهب قصوى، مع مخاوف من أن الهجمات الأخيرة قد تنذر بتكرار الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس ونيس وبروكسل وبرلين في السنوات السابقة.

وكالات الاستخبارات الأوروبية وقوع أنشطة إرهابية

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