ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس بالدوري الإسباني

سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 أمام ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".

سجل جود بيلينجهام لريال مدريد في الدقيقة 53، بينما أحرز أيتور روبيال لبيتيس في الدقيقة 66.

بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد بيتيس إلى 26 نقطة في المركز السابع.

يعد هذا التعادل هو الثالث لريال مدريد في الليجا هذا الموسم، بعد التعادل مع إشبيلية 1-1، والتعادل السلبي ضد رايو فاليكانو.

تفاصيل المباراة

وبدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث حاول مارك روكا لاعب بيتيس التسديد على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس أندري لونين تصدى لها ببراعة في الدقيقة الثانية، جاء الرد من ريال مدريد في الدقيقة 6، إذ أرسل رودريجو كرة عرضية داخل المنطقة نحو لوكا مودريتش الذي ارتقى وسدد كرة مرت بعيدا عن المرمى.

وسجل إبراهيم دياز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 17، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على صانع الهدف البرازيلي رودريجو، تألق أندري لونين في التصدي لتسديدة من أيوزي بيريز داخل منطقة الجزاء، وحرم أصحاب الأرض من التقدم في الدقيقة 30، وحاول لوكا مودريتش التصويب من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس روي سيلفا تألق بالتصدي للكرة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 41، وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد إيسكو أن يفتتح التسجيل لبيتيس، إذ تلقى تمريرة بينية في عمق منطقة الجزاء وسدد، لكن الحارس لونين تألق وحول الكرة إلى ركنية، ونجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة 53، إذ تلقى كرة ساقطة من إبراهيم دياز خلف دفاعات بيتيس، لينفرد بالحارس روي سيلفا ويضع الكرة بسهولة في الشباك، وكاد رودريجو أن يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 58، حيث انطلق وراوغ دفاع بيتيس وسدد كرة لامست القائم الأيمن، ونجح إيتور رويبال في تسجيل هدف التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 66، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس أندري لونين.

احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 79، نفذها توني كروس بتسديدة مقوسة، لكن الحارس روي سيلفا شتتها إلى ركنية، وكاد يليان خوسيه أن يخطف هدف الانتصار القاتل لريال بيتيس في الدقيقة 85، بتصويبة صاروخية مرت بمحاذاة القائم الأيمن، وحرم القائم الأيمن إيسكو من تسجيل الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 89، بعد تسديدة رأسية من لاعب الميرنجي السابق، وصوب البديل خوسيلو كرة أرضية زاحفة لامست القائم الأيسر لمرمى ريال بيتيس في الدقيقة 91.