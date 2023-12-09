عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم .. ريهام عبدالغفور ترثي والدها بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة ريهام عبدالغفور والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

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وعلقت ريهام عبدالغفور، قائلة: اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.. أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي.

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة، بعد أن تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

وتعرضت زوجته لبعض الكدمات البسيطة ، حيث وضعها الأطباء تحت الملاحظة .

وفور وصول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور إلى المستشفى؛ انهارت بالبكاء من الصدمة، حيث حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على دعمها.

ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير قائلاً: "مات كبير العيلة وأبو المهنة أخونا وصديق كل فرد من نقابة الفنانين لدرجة أن النقابة كلها في المستشفى جاءت إثر الخبر الأليم".

وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، :"رجل نقابة من طراز عظيم حيث تدرج في مناصب نقابية ووصل لمنصب نقيب في فترة عصيبة من فترات النقابة وقدم الكثير".