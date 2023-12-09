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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إمكانية استئناف اتفاقية الحبوب .. بشرط

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها يمكن أن تستأنف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بمجرد رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إنه بعد وقف العمل بالمبادرة، لم تقع كارثة وبخلاف تصريحات الساسة الغربيين وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة التي حذروا فيها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد خطر المجاعة، في الواقع أسعار الحبوب في العالم تراجعت، ولم يحدث نقص عالمي في الغذاء.

ولفتت إلى أن فرص إحياء “مبادرة البحر الأسود” ما زالت قائمة، لكن إلا بعد الامتثال الكامل لمتطلبات رفع العقوبات عن الشركات الروسية العاملة في القطاع الزراعي.

وأضافت أن روسيا تواصل تصدير المواد الغذائية والأسمدة، كما أنها لم توقف التبرع بالمنتجات الزراعية للبلدان المحتاجة.

وتنص مبادرة البحر الأسود، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها أوديسا.

وكانت صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، عندما أبلغت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة اعتراضها على تمديدها.

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