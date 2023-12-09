آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى لدى حماس

نظم آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه في إطار المسيرة يتم الاستماع إلى شهادات مصورة بالفيديو لأسرى عادوا من الأسر.

ووفقا للصحيفة يطالب المشاركون في المسيرة بعودة الأسرى في أسرع وقت ممكن، ووضع عودتهم كهدف أسمى قبل القضاء على حركة حماس وتدميرها.

وفي وقت سابق اليوم، تجمع عدد كبير من المتظاهرين، يقدر بأكثر من 100.000 من قبل حملة التضامن مع فلسطين وحوالي 40.000 من قبل شرطة العاصمة، في وسط لندن للمشاركة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.. وكان هدف المظاهرة هو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

بدأت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بالقرب من بنك في منتصف النهار وانتهت في ساحة البرلمان في وقت لاحق بعد الظهر. وكان المشاركون يعبرون بشكل واضح عن دعمهم بلافتات تحمل شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحصار". وترددت الهتافات بين الحشد، بما في ذلك شعارات مثل "لا احتلال بعد الآن، وإسرائيل دولة إرهابية".