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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتمنى إعارة شيكابالا إلى الأهلي.. أحمد الطيب يُثير غضب جماهير القلعة الحمراء

احمد الطيب
احمد الطيب

طالب المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب، بانضمام محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك إلى صفوف النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالسعودية.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك: "لن أعلّق على أية أمور فنيّة أو إدارية تخص النادي الأهلى حالياً - لأن البعض فهم قبل كده و ممكن يفهم دلوقتى الكلام او المغزى منه غلط !! رغم عدم رضاء كل الاهلاوية عن الفريق و رغم تحذيراتنا مراراً و تكراراً بأن مستوى الاهلى فى تراجع و انهيار"

تابع: ولكن رغم كل ما يمر به الأهلى فإن ثقتنا فى خروجه و بسرعة من هذه الأزمة كبير و ننتظر الأهلى الحقيقى فى السعودية أمام ( بن زيمة و كانتى و فابينيو و حمدالله و رومارينيو و بقيادة نجمنا المصرى - أحمد حجازى ).

أضاف: الأهلى فى كأس العالم مش بتاع الأهلاوية فقط الأهلى بتاعنا كلنا كنت اتمنى أن تسمح اللوائح بإعارة شيكابالا للأهلى فى كأس العالم !! لكن ثقتنا فى موديست كبيرة .

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الجمعة على ملعب استاد برج العرب.
 

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IMG_٢٠٢٣١٢٠٩_٢٢٤٨٣٠
المعلق أحمد الطيب وجماهير الأهلي النادي الأهلي كأس العالم للاندية اعارة شيكابالا للاهلي

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