رشا فايز: التعليم أولوية قصوى للرئيس القادم |فيديو

كشفت النائبة رشا فايز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم الملفات التى وضعت كأولوية ضمن البرنامج الانتخابى للمرشح عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت رشا فايز خلال حوارها مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى، تقديم يوسف الحسينى، انه خلال النقاشات والاجتماعات والزيارات تم الاتفاق بنسبة 100% على أهمية ملف التعليم كأولوية قصوى ضمن البرنامج الانتخابى.

صوت التعليم

وتابعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قائلة:" تم الاتفاق على أن لا يعلو صوت فوق صوت التعليم كأولية خلال الفترة المقبلة".

وأضافت رشا فايز تم الاتفاق على ضرورة إصدار قانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب اتساقا مع مخرجات الحوار الوطني.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/oQAgyfO7vD/?mibextid=Nif5oz