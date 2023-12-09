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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش مسألة دخول العمالة الفلسطينية

حكومة الاحتلال الإسرائيلي
حكومة الاحتلال الإسرائيلي

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه من المتوقع أن تتخذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية، غدا الأحد، قرارا بشأن مسألة جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك على خلفية الضغوط الأمريكية على إسرائيل.

ووفقا للصحيفة ستناقش حكومة الاحتلال هذا الموضوع الذي ستؤثر قراراته على خطط مواصلة القتال في ضوء الطلب الأمريكي بفتح باب إسرائيل أمام العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد أن تمت الموافقة منذ بداية الحرب على دخول 5000 عامل فلسطيني فقط تم تصنيفهم على أنهم أساسيون من أصل مائة ألف عامل يحملون تأشيرات عمل في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو من جانبه يطالب الحكومة الإسرائيلية بخطة لإعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل تحت ضغط أمريكي ومن المؤسسة الأمنية، التي تحذر من أنه إذا لم يتم جلبهم إلى إسرائيل، فقد تندلع جبهة عنيفة أخرى بسبب للضغوط الاقتصادية.

من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "جلب العمال من سكان العدو في زمن الحرب أمر خاطئ وخطير.. إنه رهان على حياة مواطني إسرائيل.. لا يوجد أي اعتبار قبل أمن مواطني البلاد".

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