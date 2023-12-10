دوري أبطال إفريقيا.. الترجي يسقط في فخ التعادل أمام بيترو أتلتيكو

سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، السبت على ملعب "رادس"، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع التعادل رصيد بيترو أتلتيكو إلى 7 نقاط؛ ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة، كما ارتفع رصيد الترجي إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ثم الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الرابع.

وكان الترجي قد خسر مباراته الماضية أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-3، فيما انتصر بيترو أتلتيكو على النجم الساحلي بهدفين دون رد.

وفي الجولة القادمة، يحل الترجي التونسي ضيفا على بيترو أتلتيكو الأنجولي، فيما يستضيف الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي.